Reservas de sangre en niveles críticos: el Centro de Hemoterapia de Salta pide donantes urgentes

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, la directora del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Mónica López, lanzó una advertencia por la falta de donantes de sangre y el aumento de las necesidades transfusionales en toda la provincia.

La médica aseguró que las reservas llegaron a niveles críticos debido a una marcada disminución de las donaciones. "Nosotros necesitamos 150 donantes diarios, pero hoy deben haber entrado 30 y ayer no debemos haber llegado a los 50", señaló.

López explicó que el Centro Regional abastece a hospitales y establecimientos de salud públicos y privados tanto de la capital como del interior. Por eso, advirtió que la caída de las reservas podría comprometer la provisión de unidades.

"No queremos llegar al punto de decir que no podemos enviar unidades porque no tenemos stock", expresó.

Más trasplantes y cirugías, pero menos donantes

La directora señaló que la demanda de sangre también creció porque Salta está incorporando tratamientos de mayor complejidad que antes requerían trasladar pacientes a otras provincias.

Entre ellos mencionó los trasplantes renales, los trasplantes de médula ósea y las cirugías cardiovasculares que se realizan en el Hospital Papa Francisco.

"Vamos progresando en cuanto a eso, y es positivo, pero tenemos que acompañar con el soporte transfusional", explicó.

La profesional remarcó que la mayoría de quienes se acercan actualmente son donantes de reposición, es decir, personas convocadas para responder a necesidades de pacientes específicos, mientras que las donaciones voluntarias todavía resultan insuficientes.

Dónde y cuándo donar sangre en Salta

Ante la situación, López pidió a la comunidad que se acerque a donar y recordó que el Centro Regional de Hemoterapia funciona en Bolívar 687, en la ciudad de Salta.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7 a 17 horas, y los sábados, de 7 a 12.

También confirmó que quienes donaron hace dos meses pueden volver a hacerlo, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

"La necesidad no entiende de tiempo, no entiende de feriados, ni de sábados, ni de domingos", concluyó.