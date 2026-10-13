Un estudio revela que 148 localidades se quedaron sin acceso a efectivo

La digitalización forzada de la economía argentina enfrenta un reverso crítico que comienza a golpear con fuerza a las comunidades del interior: según un informe del Observatorio Denaria Argentina, 148 localidades se quedaron sin un solo punto para retirar efectivo en apenas seis meses, obligando a sus habitantes a recorrer más de 15 kilómetros para conseguir billetes.

Este repliegue, respaldado en datos oficiales del Banco Central que evidencian una caída generalizada del 20,9% en la infraestructura financiera durante el segundo semestre de 2025, afectó especialmente a los comercios de barrio y farmacias que operaban como corresponsalías bancarias, los cuales se redujeron casi a la mitad.

El fenómeno deja al descubierto una vulnerabilidad estructural en regiones donde el efectivo y la conectividad digital coexisten de manera precaria, ya que el sistema descansa sobre decisiones comerciales privadas y no sobre obligaciones de servicio público.

Mientras el uso de billetes físicos continúa cayendo en picada frente a la masificación de los pagos con transferencia y las billeteras virtuales —un escenario reforzado por normativas recientes que limitan el cobro de salarios en efectivo—, miles de personas en todo el país quedan atrapadas en un limbo geográfico y tecnológico donde no hay plan B posible.

(Con información de La Nación)