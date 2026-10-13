Georgieva califica de "ejemplar" el ajuste argentino

Durante un cónclave clave en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, calificó de "ejemplar en el mundo" la disciplina fiscal implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El espaldarazo político, compartido también por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, llega en un momento de renegociación crucial para destrabar un desembolso de 869 millones de dólares vital para oxigenar las reservas internacionales frente al calendario de vencimientos de fin de año.

Sin embargo, el avance del acuerdo no está exento de escollos técnicos, ya que la Argentina acumuló un superávit primario de 6,29 billones de pesos en el primer semestre, quedando por debajo de la meta pactada y exigiendo la tramitación formal de una dispensa o waiver por parte del organismo.

Si bien el cumplimiento holgado de la meta de reservas netas amortigua el impacto, la negociación transcurre a la par de un reordenamiento de expectativas globales, marcado por la reciente decisión del Fondo de recortar a 2,1% su previsión de crecimiento para el país en este 2026 debido a una demanda interna más moderada.

Mientras los equipos técnicos continúan afinando los detalles para cerrar la tercera revisión del programa vigente, el Gobierno exhibe el respaldo internacional como un reaseguro de su rumbo económico.

(Con información de Infobae)