Pese al acuerdo que impulsa Biella, Anidar reclama mantener la emergencia en discapacidad

La representante de la Fundación Anidar, María Elena Arce, advirtió que la emergencia en discapacidad debe mantenerse vigente, pese a los avances en las negociaciones para establecer un nuevo esquema de financiamiento.

En diálogo con Pasaron Cosas, reconoció las gestiones del diputado nacional Bernardo Biella y del gobernador Gustavo Sáenz para reducir las deudas con los prestadores, aunque aclaró que persisten dificultades.

“La deuda con prestadores se achicó bastante”, sostuvo. Recordó que las instituciones llegaron a permanecer entre seis y siete meses sin cobrar por sus servicios.

Sin embargo, Arce planteó diferencias con la propuesta de reemplazar el régimen de emergencia por una ley permanente.

“La Ley de Emergencia debería continuar siendo Ley de Emergencia porque la emergencia no ha acabado”, afirmó.

Advierten sobre cambios en la cobertura

La representante de Anidar también cuestionó una propuesta de modificación del nomenclador único de prestaciones, que establece valores de referencia para los servicios destinados a personas con discapacidad.

Explicó que, si cada prestador debe negociar individualmente con las obras sociales, podrían generarse diferencias en el acceso a tratamientos, especialmente entre afiliados de entidades con distinta capacidad económica.

“El que puede, puede, y el que no se va a su casa”, expresó al advertir sobre las consecuencias que teme para las familias.

Arce sostuvo que todavía existen problemas con las pensiones y pagos pendientes, por lo que consideró necesario mantener la protección del régimen de emergencia mientras se discuten las modificaciones legislativas.

Finalmente, reclamó una mayor participación de las personas con discapacidad en las decisiones que afectan sus derechos.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”, recordó, al insistir en que sus voces deben ser escuchadas en el Congreso.