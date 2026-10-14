Belgrano Cargas: Salta tiene “dos grupos de empresarios interesados”, reveló Biella

El diputado nacional por Salta Bernardo Biella aseguró que existen dos grupos empresarios interesados en invertir en la recuperación de los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, aunque advirtió que será necesario modificar los pliegos de concesión para garantizar las obras.

En diálogo con Pasaron Cosas, explicó que actualmente las inversiones para recuperar esos corredores no figuran como obligaciones para el futuro concesionario.

Biella señaló que mantuvo conversaciones junto al gobernador Gustavo Sáenz y representantes empresariales para impulsar una adenda que establezca compromisos concretos de rehabilitación.

“Tenemos dos grupos de empresarios interesados en ambos ramales”, afirmó. Precisó que se trata de una combinación de inversores extranjeros y argentinos, aunque evitó identificarlos mientras no se incorpore la modificación solicitada.

Según sostuvo, la propuesta permitiría recuperar las conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia sin exigir una inversión directa del Estado nacional.

¿Por qué son importantes los ramales C14 y C15 para Salta?

El ramal C14 conecta Salta con Socompa, en la frontera con Chile, y forma parte del Corredor Bioceánico de Capricornio. Su recuperación es estratégica para transportar la producción minera de la Puna, especialmente litio y cobre, hacia los puertos del Pacífico.

Por su parte, el ramal C15 vincula Perico, Embarcación y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. Es fundamental para la actividad agroindustrial y forestal del norte salteño, ya que permitiría mejorar el transporte de granos, azúcar, papel y bioetanol.

La recuperación de ambos corredores, insistió Biella, fortalecería las exportaciones y reduciría la dependencia del transporte por camión, especialmente en las rutas nacionales 9, 34 y 51.