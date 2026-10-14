Renuevan el espacio comercial de San Martín y Córdoba con inversión privada

La Municipalidad de Salta avanza con la renovación del espacio público ubicado en San Martín y Córdoba, mediante un acuerdo con los comerciantes que actualmente trabajan en el sector.

La intervención contempla la remodelación de los cuatro puestos comerciales existentes, que serán reubicados dentro del mismo espacio y tendrán una estética unificada.

Carolina Am, coordinadora de la Agencia de Inversiones, explicó que los comerciantes financiarán tanto las mejoras de sus locales como parte de la recuperación del entorno.

Los trabajos incluirán nuevas caminerías, veredas, rampas de accesibilidad, parquización, canteros, iluminación y mobiliario urbano, además de bancos y mesas de cemento.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que los comerciantes también se harán responsables del mantenimiento permanente del espacio, una vez realizadas las mejoras.

La iniciativa busca recuperar el sector, mejorar las condiciones de circulación peatonal y conservar la actividad comercial existente.