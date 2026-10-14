Caso Negrita: el acusado seguirá internado y crece el reclamo por penas más duras contra el maltrato animal

El caso de Negrita, la perrita que murió tras ser brutalmente agredida en Villa Chartas, reabrió en Salta el debate sobre el maltrato animal, la respuesta judicial y las escasas penas previstas por la ley vigente.

En diálogo con Agenda Abierta, por Aries, la doctora Belén Pastrana, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta, explicó que el acusado, Pablo Cardos, permanece internado en el hospital Miguel Ragone en el marco de una medida de seguridad judicial.

Pastrana, que además interviene como querellante en la causa, detalló que tras el hecho la investigación avanzó rápidamente, pero el eje cambió cuando una junta médica determinó que el hombre padece esquizofrenia y no puede comprender la criminalidad de sus actos.

“No se lo declaró inimputable ahí nomás”, aclaró la abogada, aunque explicó que sí se dispuso una medida de seguridad que implica su internación y que, por el momento, continuará bajo control judicial.

La querella busca que no se flexibilice la medida

Pastrana señaló que desde la querella seguirán de cerca la evolución del caso para controlar que la internación se mantenga y no se flexibilice sin fundamentos.

También confirmó que otros animales hallados en la vivienda, entre ellos gatos y otra perra, ya fueron resguardados por proteccionistas.

Negrita, en tanto, murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Según explicó, la perrita presentaba hundimiento de cráneo y los daños eran irreversibles.

“La ley da mucha bronca”

La directora del Instituto de Derecho Animal cuestionó además la legislación vigente para los casos de maltrato y crueldad animal.

Recordó que la Ley 14.346 establece penas de 15 días a un año de prisión, por lo que en la mayoría de los casos no hay condenas de cumplimiento efectivo.

“Esto es lo que más bronca da en esta materia”, sostuvo Pastrana, al remarcar que incluso en episodios de extrema violencia las sanciones resultan bajas.

Explicó además que una modificación de esas penas no puede hacerse a nivel provincial, ya que se trata de una ley nacional complementaria del Código Penal y solo puede ser reformada por el Congreso.

Otro hecho en Vaqueros

Durante la entrevista, Pastrana reveló además que al día siguiente del caso Negrita se conoció otro episodio de crueldad animal en Vaqueros.

Según indicó, un vecino habría ahorcado a un perro y lo dejó colgado de un árbol, en un hecho que mencionó como ejemplo de los casos extremos que encuadran como crueldad animal.

La abogada advirtió que este tipo de situaciones muestran la necesidad de fortalecer la conciencia social, mejorar la respuesta judicial y avanzar en un marco normativo más severo para castigar estos hechos.