“Antes no teníamos baño”: floristas celebran la renovación de la Esquina de las Flores

La renovada Esquina de las Flores, ubicada en Urquiza y Pellegrini, quedó inaugurada este martes en Salta. Detrás de la nueva fachada hay un cambio que las floristas esperaban desde hacía años: ahora tienen un baño propio.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, Andrea, una de las vendedoras históricas del lugar, contó que antes debían recurrir a comercios y galerías cercanas para utilizar los sanitarios.

“Antes no existía el baño. Todos íbamos a distintos lugares, acá a la confitería, en cualquier lado”, recordó.

La renovación también incluyó mejoras en la distribución de los puestos, accesibilidad y seguridad peatonal. Además se destacó la incorporación de rampas, bolardos y señalización para impedir el estacionamiento sobre las esquinas.

Andrea aseguró que los clientes recibieron con entusiasmo la transformación. “Todo el mundo viene y dice: ‘Wow, qué lindo que quedó’”, relató.

La florista también dejó un dato de color: pese a los cambios en las costumbres, los salteños siguen regalando flores incluso fuera de las fechas especiales.

Y ante la pregunta sobre quiénes compran más para regalar, respondió sin dudar: “El hombre, siempre”.