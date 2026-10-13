Cerraron los pasos de Sico y Jama hacia Chile por fuertes vientos

Los pasos internacionales de Sico y Jama permanecen cerrados este martes 13 de octubre para toda clase de vehículos, en una jornada marcada por fuertes vientos y bajas temperaturas en la región cordillerana.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que en Jama se registran vientos de 92 km/h, mientras que en Socompa alcanzan los 104 km/h. Este último paso está habilitado únicamente para el tránsito ferroviario.

Las autoridades recomendaron evitar las rutas de alta montaña, debido al riesgo de voladuras, pérdida de visibilidad y desestabilización de vehículos.

Cómo están los pasos hacia Bolivia y Paraguay

A diferencia de los cruces con Chile, los pasos internacionales hacia Bolivia se encuentran habilitados:

Aguas Blancas (chalanas): de 7 a 19.

Aguas Blancas (puente internacional): las 24 horas.

Salvador Mazza-Yacuiba: habilitado las 24 horas.

Los Toldos: habilitado las 24 horas, con precaución por lloviznas y condiciones de las rutas.

En tanto, el paso internacional Misión La Paz-Pozo Hondo, que conecta Salta con Paraguay, funciona de 7 a 20, con cielo nublado y una temperatura máxima prevista de 26°.

Defensa Civil recordó que las condiciones pueden cambiar durante la jornada y recomendó consultar el estado de los cruces antes de viajar.

Para consultas o emergencias, está disponible el teléfono 0387 422-2000.