La histórica Esquina de las Flores estrena nueva imagen: hoy será su inauguración

La Esquina de las Flores de Salta será inaugurada este martes 13 de octubre, después de una serie de obras destinadas a recuperar el tradicional espacio donde trabajan los vendedores de flores.

La Municipalidad realizó mejoras en techos, desagües, instalaciones eléctricas, pisos, sanitarios y veredas. También incorporó rampas de accesibilidad y renovó la fachada del sector.

Los trabajos buscan mejorar las condiciones de seguridad y comodidad, tanto para los floristas como para quienes se acercan a comprar.

Andrea Guantay, que trabaja allí desde hace 20 años, celebró la renovación: “Estoy muy contenta por las obras, quedaron hermosas”.

Por su parte, Gladys Calderón, florista desde hace más de 30 años, destacó el valor sentimental del lugar. “Es como una herencia, me encanta trabajar aquí y ver esta obra que nos alegra la vida y nos da más ganas para seguir trabajando”, expresó.

La intervención apunta a preservar una actividad comercial que forma parte de la identidad del centro histórico salteño.