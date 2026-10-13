El aeropuerto de Salta opera con normalidad, aunque registra un vuelo reprogramado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta mantiene sus operaciones este martes 13 de octubre, pese a las condiciones meteorológicas inestables previstas para la provincia.

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que la terminal aérea opera con normalidad, mientras que la programación de Aeropuertos Argentina muestra la mayoría de los vuelos en horario.

Sin embargo, el tablero de partidas registra una reprogramación en el vuelo FT 003, con destino a proyectos mineros, previsto inicialmente para las 11:30 y con una referencia de reprogramación a las 9:40.

Entre los vuelos comerciales que figuran en horario aparecen servicios hacia Córdoba, Aeroparque, Rosario, Iguazú, Mendoza y Ezeiza.

Por su parte, el vuelo WJ 3503 con destino a Neuquén, previsto para las 8:10, figura con estado «cerrado», lo que no implica necesariamente una cancelación.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado actualizado de sus vuelos con la aerolínea o mediante los canales oficiales del aeropuerto antes de trasladarse a la terminal.