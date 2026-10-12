Sáenz exige que las obras del Belgrano Cargas sean obligatorias en la licitación

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, renovó los reclamos al Gobierno nacional que las obras de los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas sean incorporadas como inversiones obligatorias en los pliegos de licitación, en lugar de quedar a criterio de las empresas adjudicatarias.

“Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, expresó a través de sus redes sociales.

Para el mandatario, la discusión sobre las condiciones de la licitación trasciende el funcionamiento del sistema ferroviario y está directamente relacionada con las oportunidades de desarrollo de las provincias del norte. “La falta de inversión obligatoria en estos ramales profundiza el atraso, las desigualdades respecto del resto del país y la falta de oportunidades que históricamente afectan a las provincias del norte argentino. Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte”, sostuvo.

En ese contexto, Sáenz señaló que el planteo es compartido por sectores productivos y empresariales de Salta y convocó a los legisladores nacionales y representantes del Norte Grande a acompañar las gestiones para modificar los pliegos.

“No se trata de intereses políticos ni partidarios. Lo que está en juego es el futuro de Salta, de los salteños y de todo el norte argentino”, afirmó.

Finalmente, el gobernador insistió en la necesidad de priorizar las inversiones en infraestructura como condición para el crecimiento regional. “Es con infraestructura, transporte y tecnología como vamos a desarrollarnos, y no con más impuestos a la distancia”, concluyó.