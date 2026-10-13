El Gobierno confirmó a Directores Argentinos Cinematográficos como entidad de gestión de derechos de autor

La asociación podrá continuar administrando derechos de directores de cine y obras audiovisuales. Deberá publicar y mantener actualizado su repertorio.
Argentina13/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Dirección Nacional del Derecho de Autor regularizó la autorización de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) para ejercer la gestión colectiva de los derechos correspondientes a directores de cine y obras audiovisuales.

La decisión, establecida mediante la Disposición 6/2026 y publicada este martes en el Boletín Oficial, incorpora a la asociación al Registro de Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos.

DAC podrá administrar los derechos de autores argentinos y extranjeros, así como de sus derechohabientes, siempre que le hayan otorgado el mandato correspondiente.

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La disposición también establece una obligación de transparencia: la entidad deberá mantener actualizado y disponible gratuitamente en internet el repertorio de obras que representa.

La medida adapta la autorización de DAC al marco regulatorio vigente y no implica la creación de una nueva entidad.

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