El Gobierno confirmó a Directores Argentinos Cinematográficos como entidad de gestión de derechos de autor

La Dirección Nacional del Derecho de Autor regularizó la autorización de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) para ejercer la gestión colectiva de los derechos correspondientes a directores de cine y obras audiovisuales.

La decisión, establecida mediante la Disposición 6/2026 y publicada este martes en el Boletín Oficial, incorpora a la asociación al Registro de Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos.

DAC podrá administrar los derechos de autores argentinos y extranjeros, así como de sus derechohabientes, siempre que le hayan otorgado el mandato correspondiente.

La disposición también establece una obligación de transparencia: la entidad deberá mantener actualizado y disponible gratuitamente en internet el repertorio de obras que representa.

La medida adapta la autorización de DAC al marco regulatorio vigente y no implica la creación de una nueva entidad.