Inflación de septiembre: el INDEC revela hoy el dato y se espera una nueva aceleración

El INDEC dará a conocer este martes 13 de octubre el índice de inflación de septiembre, en medio de expectativas por una posible aceleración de los precios después del 1,7% registrado en agosto, el menor nivel en 14 meses.

El informe oficial se publicará a las 16, y las proyecciones privadas ubican el aumento mensual entre el 1,9% y el 2,1%.

De acuerdo con un relevamiento difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el Banco Central, a través de su encuesta de expectativas del mercado, estimó una inflación del 1,9%. En tanto, Libertad y Progreso y Eco Go proyectaron un 2%, mientras que Equilibra calculó un 2,1%.

Los alimentos aparecen como uno de los principales impulsores de las subas. Algunas mediciones privadas detectaron aumentos importantes en verduras y carne, además de incrementos en productos estacionales.

El dato también tendrá consecuencias sobre los ingresos: la inflación de septiembre determinará el porcentaje de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES en noviembre.

La publicación permitirá conocer si los precios lograron mantenerse por debajo del 2% mensual o si septiembre marcó un nuevo repunte.