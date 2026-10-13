Radares y alcoholímetros: autorizan a un laboratorio para verificar su funcionamiento

El Gobierno nacional reconoció a un laboratorio especializado para realizar verificaciones técnicas de radares de velocidad y alcoholímetros utilizados en controles.

Se trata del Laboratorio de Mediciones y Ensayos (LAMyEN), perteneciente a la Fundación Facultad Regional Santa Fe, que podrá intervenir en las verificaciones iniciales y periódicas de estos instrumentos.

La autorización fue otorgada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial mediante la Disposición 798/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en el sistema nacional de control metrológico, que busca garantizar que los aparatos utilizados para efectuar mediciones cumplan las condiciones técnicas correspondientes.

El reconocimiento tendrá una vigencia de 365 días desde su publicación.

El laboratorio inició además el proceso para ampliar el alcance de su acreditación ante el Organismo Argentino de Acreditación.

La decisión no modifica los límites de velocidad ni las normas de alcoholemia vigentes. Su alcance se limita al reconocimiento técnico del laboratorio para realizar verificaciones.