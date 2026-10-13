ANMAT prohibió una lavandina que se vendía sin registro sanitario: cuál es la marca

La ANMAT prohibió en todo el país la elaboración, uso, venta, distribución y publicidad de la lavandina marca 656 Profesional, comercializada también bajo la identificación «Concentrada al 60%».

La decisión se adoptó después de que una consulta particular alertara sobre posibles irregularidades. Al investigar, el organismo comprobó que el producto no tenía registro sanitario y que no había podido identificarse al establecimiento responsable de su fabricación.

Tampoco se encontraron antecedentes de inscripción ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

La prohibición quedó establecida mediante la Disposición 6539/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y comprende todos los lotes, incluidas las unidades ofrecidas en plataformas de comercio electrónico.

ANMAT explicó que, al desconocerse las condiciones de elaboración, no existen garantías suficientes sobre su fabricación y control sanitario.

La restricción se mantendrá hasta que el producto cuente con los registros correspondientes.