Alerta en El Litoral: cierran el acceso a las Cataratas del Iguazú por la fuerte crecida del río

La magnitud de la crecida extraordinaria del río Iguazú forzó una suspensión temporal de las actividades turísticas en el Parque Nacional. La Intendencia del Parque junto a la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. dispusieron el cierre del acceso a los sectores de uso público y la suspensión de la venta de entradas de manera preventiva, mientras equipos técnicos e inspectores evalúan el impacto de la corriente sobre la infraestructura de las pasarelas.

Pese a que el pico de la crecida mostró signos de estabilización, la Prefectura Naval Argentina mantiene el monitoreo continuo en el puerto local, donde la cota alcanzó los 24,30 metros —a pasos de la marca de alerta fijada en los 25 metros—.

El fenómeno no es un hecho aislado, sino la manifestación de un escenario hídrico crítico que se extiende por la cuenca del río Uruguay y golpea con fuerza a distintas localidades ribereñas de Corrientes y Entre Ríos.

En la ciudad entrerriana de Concordia, el Comité Operativo de Emergencias activó protocolos de contención ante un nivel que bordea los 11,60 metros frente al puerto local, lo que ya derivó en evacuaciones preventivas. Hacia el norte, en la ciudad correntina de Monte Caseros, la escala alcanzó los 7,10 metros, manteniendo en vigilia a las autoridades locales frente a los pronósticos de lluvias en las Altas Cuencas.

La evolución climática para los próximos días será determinante para definir los tiempos de reapertura de los paseos en Misiones y la vuelta a la normalidad en las zonas anegadas del Litoral. Las autoridades de Parques Nacionales confían en retomar la operatividad de manera progresiva una vez garantizada la seguridad estructural de las pasarelas, aunque advierten que la prioridad absoluta continuará centrada en resguardar la integridad de los visitantes y de las comunidades en alerta.

(Con información de La Nación)