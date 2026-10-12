Martes 13, no te cases: solo dos parejas darán el sí en Salta

El fin de semana largo dejó 27 matrimonios en Salta Capital, aunque la proximidad del martes 13 parece haber influido en el calendario de las parejas que decidieron dar el sí.

Según informó la titular del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, 24 ceremonias se realizaron fuera de las oficinas del organismo y las otras tres en la sala Macacha Güemes, ubicada en Almirante Brown 160.

Pero el dato curioso aparece en la agenda del martes 13 de octubre: solo dos parejas tienen previsto casarse ese día.

La fecha está asociada popularmente con la mala suerte y con el conocido refrán "Martes 13, no te cases ni te embarques". Aunque no existe evidencia de que las supersticiones hayan determinado las decisiones de los futuros esposos, la diferencia en la cantidad de ceremonias resulta llamativa.

Las dos bodas programadas para este martes se realizarán por la mañana en la sala de matrimonios del Registro Civil.