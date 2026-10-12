Comprar una propiedad usada en Salta puede costar hasta un 30% menos que una nueva

El mercado inmobiliario de Salta atraviesa un escenario particular: mientras las propiedades nuevas enfrentan dificultades para encontrar compradores, las viviendas usadas aparecen como una alternativa más económica, con diferencias de precios que pueden alcanzar el 30%.

Así lo explicó Pablo Castañeda, de RE/MAX Inmobiliaria, en diálogo con N&N, por Aries, al analizar cómo cambió el negocio de la construcción y la compraventa de inmuebles durante los últimos años.

El especialista señaló que actualmente construir un metro cuadrado de una vivienda de características promedio cuesta alrededor de 1.100 dólares, un valor considerablemente superior al registrado durante el auge de la construcción entre 2021 y 2022.

Ese período de menores costos impulsó numerosos desarrollos inmobiliarios, cuyas unidades comenzaron a incorporarse al mercado en los años siguientes.

Sin embargo, la ecuación económica cambió a partir de 2024 y generó una marcada diferencia entre las propiedades nuevas y las usadas.

“Hay una diferencia entre el nuevo o el pozo y el usado, en algunos casos hasta un 30%”, sostuvo Castañeda.

Según sus estimaciones, las unidades nuevas se comercializan a valores que pueden oscilar entre 1.000 y 1.400 dólares por metro cuadrado, mientras que en el mercado de propiedades usadas se encuentran alternativas cercanas a los 800 dólares.

El referente inmobiliario aclaró que no todo el sector está paralizado, sino que las mayores dificultades se concentran en los proyectos nuevos y las propiedades a estrenar.

“Lo que está parado es el mercado del nuevo, el mercado del estrenar, el mercado del proyecto que está en pozo”, afirmó.

La diferencia de valores abre nuevas posibilidades para quienes buscan comprar una vivienda, especialmente en propiedades construidas hace pocos años que hoy se ofrecen a precios inferiores a los de una unidad nueva.