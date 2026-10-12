“Pareciera que los extranjeros somos nosotros”: originarias salteñas en el Encuentro Plurinacional

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Una delegación de mujeres originarias de Pichanal participó del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, realizado en Córdoba, donde compartió experiencias y debatió sobre territorio, identidad y derechos.

En diálogo con N&N, por Aries, Leticia Quispe integrante de la organización Kuape, Pichanal, destacó la importancia de estos espacios para las comunidades del norte argentino.

“Lo más importante es no sentirnos solas”, expresó, al valorar el encuentro con mujeres de distintas provincias.

La referente señaló que la participación de los pueblos originarios permite incorporar sus reclamos a los debates nacionales y reivindicar su historia.

En coincidencia con el 12 de octubre, también cuestionó las dificultades que enfrentan las comunidades para obtener el reconocimiento legal de sus tierras ancestrales y expresó su rechazo a las iniciativas que, según su mirada, favorecen la adquisición de tierras por extranjeros.

“Pareciera que los extranjeros somos nosotros, que somos los dueños del territorio ancestralmente”, sostuvo.

Además, criticó las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei y mencionó situaciones de desalojo, desarraigo y dificultades económicas que, según afirmó, atraviesan distintas comunidades.

La referente consideró que el Encuentro Plurinacional permite fortalecer la organización de las mujeres originarias y transmitir sus reivindicaciones a las nuevas generaciones.