Central Norte recibe a Ferro con público visitante: casi 350 policías custodiarán el partido

El encuentro comenzará este domingo a las 17 en el estadio Martearena. Las puertas abrirán a las 15:30 y los hinchas visitantes ingresarán por la puerta 12.
Deportes11/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

image

Central Norte enfrentará este domingo a Ferro Carril Oeste, por el torneo de la Primera Nacional, en un partido que contará con público visitante y un importante operativo de seguridad.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde la Policía de Salta desplegará 349 efectivos dentro del predio y en sus inmediaciones.

Las puertas se habilitarán a las 15:30. Los simpatizantes de Ferro deberán ingresar por la puerta 12, mientras que el resto de los accesos contará con controles de identificación y verificación de antecedentes mediante el sistema de seguridad para espectáculos futbolísticos.

imageSan Lorenzo recibe a Riestra: los dos necesitan ganar para acercarse a los playoffs

La Policía recomendó asistir con anticipación para evitar demoras en los ingresos.

Además, recordó que estará prohibido ingresar con pirotecnia, bebidas alcohólicas y elementos contundentes.

El operativo incluirá personal de distintas unidades policiales, con tareas preventivas antes, durante y después del encuentro.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail