Central Norte recibe a Ferro con público visitante: casi 350 policías custodiarán el partido

Central Norte enfrentará este domingo a Ferro Carril Oeste, por el torneo de la Primera Nacional, en un partido que contará con público visitante y un importante operativo de seguridad.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde la Policía de Salta desplegará 349 efectivos dentro del predio y en sus inmediaciones.

Las puertas se habilitarán a las 15:30. Los simpatizantes de Ferro deberán ingresar por la puerta 12, mientras que el resto de los accesos contará con controles de identificación y verificación de antecedentes mediante el sistema de seguridad para espectáculos futbolísticos.

La Policía recomendó asistir con anticipación para evitar demoras en los ingresos.

Además, recordó que estará prohibido ingresar con pirotecnia, bebidas alcohólicas y elementos contundentes.

El operativo incluirá personal de distintas unidades policiales, con tareas preventivas antes, durante y después del encuentro.