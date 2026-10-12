Ni Yrigoyen lo llamó Día de la Raza: la revelación histórica de una profesora de la UNSa

Thelma Chaile explicó en Aries el origen de la expresión y defendió el reconocimiento de la diversidad cultural. También analizó el mensaje del Gobierno nacional.
Sociedad12/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En medio del debate por la conmemoración del 12 de octubre, la historiadora Thelma Chaile, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), cuestionó la utilización de la expresión "Día de la Raza" y sostuvo que responde a una concepción histórica que quedó superada.

En diálogo con Aries, explicó que la denominación comenzó a difundirse entre fines del siglo XIX y principios del XX, vinculada a la expansión española y a la reivindicación de la llamada raza hispana.

Volver a denominar el 12 de octubre como el Día de la Raza sería ya obsoleto”, sostuvo, y recordó que la ciencia no reconoce la existencia de razas biológicas diferenciadas dentro de la especie humana.

Chaile aportó un dato histórico: cuando Hipólito Yrigoyen institucionalizó la conmemoración en Argentina, en 1917, el decreto no utilizaba la expresión "Día de la Raza".

casarosada-cropped-cropped-croppedEl Gobierno reivindicó la llegada de Colón a América y volvió a encender el debate por el 12 de octubre

También señaló similitudes entre el mensaje difundido este año por la Presidencia y las celebraciones españolas del cuarto centenario de la llegada de Colón, en 1892.

La historiadora defendió el cambio de denominación realizado en 2010, cuando se adoptó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por considerar que permite reconocer la existencia de los pueblos originarios y las consecuencias de la conquista.

Para Chaile, ese reconocimiento tiene especial relevancia en Salta, por la diversidad de pueblos indígenas y lenguas presentes en la provincia.

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