La UCASAL abrirá sus puertas a escritores independientes a partir de 2027

La Universidad Católica de Salta ampliará su actividad editorial con la incorporación de una nueva línea dedicada a la literatura, una iniciativa que buscará ofrecer más oportunidades de publicación a los escritores salteños.

En N&N por Aries, Inés Brandambali, directora de la editorial de la UCASAL, confirmó que el lanzamiento está previsto para 2027 y aclaró que las propuestas no estarán limitadas a integrantes de la comunidad universitaria.

“Puede ser alguien propio, interno de la universidad, sino alguien que traiga una propuesta interesante que podrá ser evaluada y posteriormente publicada”, explicó.

La responsable editorial reconoció que publicar un libro continúa siendo una dificultad para numerosos escritores, principalmente por los costos que implica producirlo y distribuirlo.

“La mayoría nos tenemos que autopublicar y asumir muchos de los costos de la producción del libro”, señaló Brandambali, quien también es autora literaria.

La calidad por encima de los seguidores

En cuando a las editoriales, consideran la cantidad de seguidores en redes sociales antes de publicar un libro, Brandambali explicó que la institución no utiliza ese criterio como factor principal.

“Nosotros no nos guiamos mucho por esas cuestiones de la viralización, nos guiamos más por la calidad de la obra”, afirmó.

Además, cuestionó la idea de que los argentinos leen cada vez menos. Sostuvo que tanto los libros digitales como los impresos mantienen su público y destacó la concurrencia registrada en la Feria del Libro de Salta.

“El libro físico tiene un plus que no tiene el libro digital, y es que es un objeto cultural, un objeto de arte”, expresó.

La nueva línea editorial buscará ampliar el espacio para la producción literaria local y acompañar a escritores que actualmente encuentran dificultades para acceder a la publicación de sus obras.



Además, Brandambali anunció que la editorial de la Universidad Católica de Salta incorporará una nueva línea de literatura en 2027, destinada a ampliar las oportunidades de publicación para escritores locales. Aclaró que no será necesario pertenecer a la universidad para presentar una obra, ya que también recibirán propuestas de autores independientes, que serán evaluadas antes de una eventual publicación.

