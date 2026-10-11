Independiente visita a Talleres con la obligación de ganar para no complicar su clasificación

Independiente visitará este domingo a Talleres de Córdoba con la necesidad de ganar para sostenerse en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

El encuentro comenzará a las 21:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports.

El equipo dirigido por Jadson Viera llega golpeado tras la derrota ante Instituto en Avellaneda. El entrenador prepara hasta seis modificaciones para recuperar el funcionamiento y evitar perder terreno en la Zona B.

Entre las variantes aparecen Santiago Arias, Juan Miguel Arrayago, Sebastián Valdéz y Nahuel Banegas. Además, Luciano Cabral o Lautaro Millán reemplazarían al suspendido Maxi Meza, mientras que Ezequiel “Chimy” Ávila podría regresar a la titularidad.

Del otro lado, Talleres atraviesa un presente complicado. El conjunto de Omar de Felippe perdió sus dos clásicos frente a Belgrano e Instituto y quedó último en su grupo, sin posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs.

La previa difundida por Doble Amarilla señala que el equipo cordobés también quedó sin posibilidades de disputar competencias internacionales en 2027.