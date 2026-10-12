Feriado del lunes 12: qué hospitales y servicios de salud atenderán en Salta

Los hospitales mantendrán las guardias de emergencia, pero no habrá consultorios externos. El IPS tendrá atención limitada y Hemoterapia recibirá donantes por la mañana.
Salud12/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Salud Pública de Salta informó cómo funcionarán los servicios sanitarios durante el feriado nacional del lunes 12 de octubre, tanto en Capital como en el interior provincial.

Los hospitales mantendrán sus guardias de emergencia, mientras que la atención en consultorios externos quedará suspendida hasta el martes 13.

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de 7 a 12. El martes retomará su horario habitual, de 7 a 17.

En cuanto al Instituto Provincial de Salud (IPS), sus dependencias permanecerán cerradas. Habrá auditoría médica online de 8 a 18 y la farmacia de avenida Belgrano 944 atenderá únicamente urgencias, de 9 a 14.

Los afiliados que necesiten asistencia urgente podrán comunicarse con el Centro Operativo del IPS, disponible las 24 horas, al 0800-777-4777 o a los teléfonos 4323144, 4323199 y 4323115.

Por su parte, el SAMEC funcionará normalmente, con ambulancias y personal de guardia. Las emergencias deberán solicitarse a través del 911.

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