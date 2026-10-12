Ante la caída del consumo, las pymes salteñas buscan nuevos negocios en Vaca Muerta

La Cámara Pyme de Salta trabaja desde hace más de un año en una estrategia para que empresas de la provincia puedan convertirse en proveedoras de servicios vinculados con Vaca Muerta, ante las dificultades que enfrenta el mercado interno.

Así lo reveló su presidente, Darío Pellegrini, en diálogo con Pelo y Barba, por Aries, donde explicó que la propuesta apunta a aprovechar el crecimiento de la actividad petrolera en Neuquén para generar nuevas oportunidades comerciales.

“No vamos a volvernos petroleros, sino que queremos llevar peluqueros, fisioterapia, medicina, escuelas, todo lo que sabe hacer muy bien la pyme”, explicó.

La iniciativa busca incorporar a pequeñas empresas salteñas al circuito de proveedores indirectos de la industria energética, aprovechando también la conexión aérea entre Salta y Neuquén.

Los impuestos, una dificultad para competir

Pellegrini advirtió que la acumulación de Ingresos Brutos constituye uno de los principales obstáculos para concretar estos proyectos.

Según sus estimaciones, las empresas que buscan operar fuera de Salta pueden enfrentar desventajas de entre el 8% y el 11% por la carga tributaria acumulada.

El dirigente recordó que la Cámara Pyme cumplió 30 años el pasado 30 de septiembre y que el reclamo por la reducción de Ingresos Brutos sigue siendo una demanda histórica del sector.

En ese contexto, cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y reclamó avanzar primero con una reforma fiscal.

“¿De qué nos sirve hoy una ley laboral renovada si no tenemos capacidad de tomar mano de obra nueva?”, planteó.

Pellegrini señaló que la entidad decidió dedicar mayores esfuerzos a encontrar alternativas comerciales en lugar de concentrarse exclusivamente en los reclamos impositivos.

“Hoy la Cámara Pyme, en cada reunión que tiene con el Gobierno, le lleva una crítica y una solución”, resumió.

La búsqueda de nuevos mercados aparece así como una de las principales estrategias de las empresas salteñas para enfrentar la caída del consumo interno.