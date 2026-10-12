Se duplicó la oferta de alquileres en Salta y aseguran que los precios comenzaron a bajar

La oferta de viviendas en alquiler prácticamente se duplicó en Salta durante los últimos años, según explicó Pablo Castañeda, de RE/MAX Inmobiliaria, quien atribuyó este crecimiento tanto a la derogación de la Ley de Alquileres como al regreso de propiedades turísticas al mercado habitacional.

En diálogo con N&N, por Aries, el especialista sostuvo que la mayor disponibilidad de inmuebles comenzó a modificar el comportamiento de los precios.

“Acá en Salta prácticamente se duplicó la oferta de alquileres”, afirmó, y aseguró que los valores, medidos en dólares, muestran una tendencia descendente respecto de años anteriores.

Castañeda ejemplificó que una propiedad que tres años atrás se alquilaba por 1.000 dólares actualmente puede encontrarse alrededor de los 700 dólares, una reducción del 30%.

Sin embargo, durante la entrevista, se le planteó que los indicadores oficiales del INDEC y las dificultades de los inquilinos no reflejan necesariamente esa disminución.

El representante inmobiliario aclaró que su comparación se realiza en dólares y reconoció que el aumento del costo de vida continúa afectando la capacidad de pago de las familias.

Menos turismo, más alquileres permanentes

Otro factor que está modificando el mercado es la menor demanda de alojamientos turísticos.

Castañeda explicó que numerosos propietarios decidieron abandonar el alquiler temporario y ofrecer sus departamentos para contratos habitacionales más prolongados.

“Mucha gente lo está poniendo al alquiler habitacional porque directamente tiene muy baja demanda o cero en algunos casos”, señaló.

El cambio permitió incorporar nuevas unidades a la oferta disponible, especialmente en la capital salteña.

A pesar de este crecimiento, el especialista reconoció que los alquileres siguen representando una carga importante para los hogares y que cada vez más personas consideran mudarse hacia localidades del Valle de Lerma, como Cerrillos, Rosario de Lerma y La Merced.