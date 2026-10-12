Pymes al límite: advierten por un nivel de cierres que no se veía en décadas

El presidente de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, advirtió que el sector atraviesa uno de los períodos más difíciles de las últimas tres décadas, con numerosos cierres, reconversiones y empresas que debieron utilizar sus propios recursos para continuar funcionando.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, sostuvo que el deterioro de la actividad está directamente relacionado con la falta de consumo y sus consecuencias sobre la cadena de pagos.

“El registro de cierres o reconversiones es muy alto y es natural que así sea, lamentablemente, porque no hay dinero circulante”, expresó.

El dirigente fue más allá al dimensionar la gravedad del escenario: “Es uno de los registros de cierres más importantes que hemos tenido en las últimas tres décadas”, aseguró, aunque no presentó cifras específicas.

Pellegrini explicó que la situación se fue agravando progresivamente. Según describió, en una primera etapa los empresarios mantuvieron sus expectativas de recuperación, pero posteriormente comenzaron a sacrificar patrimonio para sostener sus negocios.

“El segundo año fue un poco más de perder patrimonio para sostener los negocios”, recordó.

También señaló que las empresas industriales y manufactureras se encuentran entre las más golpeadas, aunque destacó que algunos empresarios todavía mantienen expectativas de recuperación.

Sin embargo, advirtió que las micropymes con menor respaldo financiero son las más vulnerables, porque no cuentan con recursos suficientes para soportar una caída prolongada de las ventas.

Para Pellegrini, la combinación de endeudamiento, problemas en la cadena de pagos y falta de ingresos sostenidos obliga a las empresas a decidir entre reconvertirse o abandonar la actividad.