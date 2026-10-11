Plaza Belgrano: realizan controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

La campaña Salva Tu Piel atenderá este domingo y lunes en Plaza Belgrano, sin turno previo y por orden de llegada. Habrá profesionales médicos en dos horarios.
Salud11/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los vecinos de Salta podrán acceder a controles gratuitos de lunares y lesiones en la piel este domingo 11 y lunes 12 de octubre, en el marco de una campaña de prevención del cáncer de piel.

La iniciativa Salva Tu Piel, impulsada por La Roche-Posay con el acompañamiento de la Municipalidad, se realizará en Plaza Belgrano, en dos turnos: de 8 a 12 y de 16 a 20, durante ambas jornadas.

La atención será por orden de llegada, sin necesidad de sacar turno. Participarán tres profesionales médicos y cada uno podrá atender hasta 30 personas por día.

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Además de los controles, se brindará información sobre los cuidados de la piel y la importancia de consultar ante cambios en los lunares o la aparición de lesiones sospechosas.

Es la tercera vez que la campaña llega a la ciudad y busca facilitar el acceso a evaluaciones preventivas.

La Municipalidad adelantó que la iniciativa también se trasladará al Centro Integrador Comunitario de barrio Unión, en la zona norte, durante octubre.

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