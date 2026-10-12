Rutas complicadas en Salta por lluvias y neblina: dónde circular con precaución este feriado

Las lluvias y la neblina complican la circulación en distintas rutas de Salta durante este lunes 12 de octubre. Los reportes oficiales advierten sobre sectores con visibilidad reducida, acumulación de agua, desmoronamientos y caminos deteriorados, por lo que recomiendan extremar las precauciones antes de viajar.

Entre los tramos que presentan mayores dificultades se encuentra la Ruta Nacional 68, donde se advierte por lloviznas y acumulación de agua sobre la calzada. También se registran deslizamientos en la Quebrada de las Conchas, especialmente en el sector de Garganta del Diablo, camino a Cafayate.

En la Ruta Provincial 33, a la altura del paraje El Nogalar, se reportan desmoronamientos, neblinas matinales y lloviznas. Se trata de uno de los caminos de montaña donde las condiciones meteorológicas pueden afectar la circulación.

Por su parte, la Ruta Provincial 44 presenta circulación restringida a un solo carril a la altura del kilómetro 5 y paso reducido en el kilómetro 22.

Precaución en rutas nacionales

La Ruta Nacional 51 registra sectores con falta de mantenimiento, calzada irregular y un socavón antes de San Antonio de los Cobres. También se recomienda precaución en el ingreso a Campo Quijano.

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta baches, animales sueltos y sectores de banquina irregular entre Pichanal y Embarcación, mientras que entre Embarcación y Mosconi se reportan trabajos de mantenimiento y demarcación.

En el departamento Metán, se advierte por baches y tareas con maquinaria sobre las rutas nacionales 9 y 34, además de sectores con calzada resbaladiza entre Cabeza de Buey y Metán.

Caminos provinciales con dificultades

En los Valles Calchaquíes, distintos tramos de la Ruta Provincial 40 presentan maquinaria trabajando, calamina y pozos, particularmente en sectores de Cachi, La Poma y Cafayate.

También se recomienda mucha precaución en las rutas provinciales 6, 42, 44 y 56, donde hay sectores con bancos de arena, pozos y calzadas deterioradas.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 presenta condiciones especialmente difíciles por tratarse de un camino sin pavimentar, con calamina, cornisa, nieve y sectores de banquina que requieren precaución.

En el área metropolitana, se recomienda circular con cuidado por la Ruta Nacional 9, a la altura del puente Vaqueros, donde hay desvíos, baches y tareas de mantenimiento.

Recomendaciones para viajar

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta aconseja reducir la velocidad, circular con luces bajas encendidas, mantener distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.

También recomienda no transitar de noche por caminos de montaña y evitar cruzar vados o arroyos con correntada.

Para consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, se encuentra disponible el teléfono 0387 422-2000, además de las líneas de emergencias 103 y 911.