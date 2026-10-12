“Las pymes, en esta época, no deberíamos tener feriados: si no, nos comen los piojos”

“Las pymes en esta época no deberíamos tener feriado: si no, nos comen los piojos”. Con esa frase, el presidente de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, describió la situación que atraviesan las pequeñas empresas en Pelo y Barba, por Aries.

El dirigente advirtió que la caída del consumo interno obliga a los empresarios a redoblar esfuerzos para mantener sus actividades y que las pequeñas mejoras en los indicadores económicos todavía no se reflejan en las ventas.

“Estamos tan atrasados, con una necesidad de consumo tan alta, que el 0,3% no nos hace ni cosquillas”, sostuvo, en referencia a una estadística de septiembre que mencionó.

Pellegrini explicó que las pymes ya no pueden limitarse a esperar una recuperación de la economía y necesitan modificar sus estrategias comerciales.

“Hoy sabemos que hay que hacer cambios profundos. Esta micro viene para quedarse por mucho tiempo”, señaló.

En ese sentido, consideró que recuperar el consumo llevará tiempo porque primero deben recomponerse los ingresos de los consumidores y luego traducirse esa mejora en mayor actividad comercial.

Para el empresario, la supervivencia de numerosas pymes dependerá de su capacidad para adaptarse a un escenario económico que considera prolongado.