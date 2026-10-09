Presupuesto 2027: en los Valles Calchaquíes comenzaron las consultas con intendentes y legisladores

El Gobierno provincial inició en Molinos la ronda de consultas regionales para la elaboración del Presupuesto 2027, con la participación de intendentes de nueve municipios y legisladores de los Valles Calchaquíes.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, quien explicó que el proceso de elaboración presupuestaria contempla el diálogo con las autoridades locales para conocer las necesidades más urgentes y evaluar qué proyectos podrán incorporarse a la planificación provincial.

Señaló que una de las prioridades para los Valles Calchaquíes será la continuidad de las obras de infraestructura vial. Entre ellas mencionó la finalización del tramo Seclantás–Molinos de la ruta nacional 40, que será afrontada con fondos provinciales, y la reparación integral del sector comprendido entre Palermo y Payogasta.

También hizo referencia a la pavimentación de la Cuesta del Obispo, donde ya comenzaron los trabajos vinculados con la instalación del campamento de obra. “Otra ruta nacional que quedó a medio hacer, y que con fondos provinciales y con mucho esfuerzo terminará el Gobierno de la Provincia”, expresó Camacho al referirse a la conexión entre Seclantás y Molinos.

En materia de infraestructura hídrica, el funcionario anticipó que durante noviembre comenzará el proceso de apertura de la licitación para el acueducto entre Animaná y San Carlos. La obra apunta a resolver los problemas de abastecimiento de agua que afectan desde hace más de 20 años a San Carlos, debido a la presencia de boro, y también contempla mejoras para la zona de El Barrial.

Respecto de las propuestas que surjan de las reuniones regionales, Camacho aclaró que su incorporación al Presupuesto 2027 dependerá de las prioridades y de los recursos disponibles. “Lo que se está tramitando en estos momentos, los distintos secretarios de las distintas áreas, con los intendentes, con los legisladores, es lo que se verá reflejado en la medida de lo posible”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que el presupuesto incluirá tanto la continuidad de obras en ejecución como nuevas inversiones y medidas destinadas a distintos sectores de la economía provincial.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta mencionó la actividad turística, especialmente de cara a la próxima temporada de verano, y la necesidad de que cada región cuente con una planificación acorde con sus características económicas.

Dib Ashur también sostuvo que el proyecto presupuestario deberá mantener el equilibrio de las cuentas provinciales. Según indicó, Salta lleva siete años con equilibrio fiscal y durante ese período se ejecutaron 2.700 obras en distintos puntos del territorio.

Además, señaló que la planificación deberá contemplar recursos para los servicios esenciales, incluidos salud, educación y seguridad, así como previsiones ante posibles contingencias climáticas. En ese sentido, mencionó que el gabinete provincial trabaja en la preparación frente al fenómeno conocido como Superniño, aunque todavía se desconoce su posible magnitud.

“Lo primero es que mantenga el equilibrio, lo segundo es que llegue a toda la provincia, lo tercero es que las prioridades que tenga cada uno de los departamentos sean consideradas”, afirmó Dib Ashur al referirse a los criterios que orientarán la elaboración del Presupuesto 2027.