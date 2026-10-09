Ruta 40: Sáenz anunció que la Provincia terminará con fondos propios el tramo Molinos–Seclantás

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la Provincia asumirá con fondos propios la finalización de la pavimentación de la Ruta Nacional 40 entre Molinos y Seclantás, uno de los tramos pendientes en los Valles Calchaquíes.

“Con fondos provinciales vamos a finalizar la pavimentación del tramo Molinos–Seclantás sobre la RN 40”, publicó el mandatario, quien calificó la obra inconclusa como “otra deuda que Nación mantiene con los salteños”.

La intervención comprende casi 17 kilómetros. El proyecto original contemplaba la pavimentación de 16,5 kilómetros y había comenzado con financiamiento nacional. El Gobierno provincial ya había advertido este año que el tramo Seclantás–Molinos permanecía entre las obras nacionales paralizadas.

Según anticipó Sáenz, los trabajos se reactivarán próximamente. La Provincia plantea completar una obra considerada estratégica para la conectividad de los Valles Calchaquíes y para la actividad de vecinos, productores y prestadores turísticos.

La Ruta 40 constituye uno de los principales corredores turísticos de Salta y conecta localidades del circuito San Carlos–Cafayate–Molinos–Seclantás–Cachi. Cuando se inició la obra, el objetivo oficial era mejorar la circulación y potenciar la actividad económica y turística de la región.

En su publicación en Facebook, el Gobernador volvió además sobre la discusión por la responsabilidad entre Nación y Provincia en obras de infraestructura: “Como no podemos seguir esperando, tomé la decisión de invertir en esta obra tan importante para Salta, los Valles Calchaquíes y la conexión vial territorial”.