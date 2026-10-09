Salud mantendrá guardias para el feriado del lunes 12

Por la proximidad con el feriado nacional del lunes 12 de octubre, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 13.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo recibirá donantes en el horario de 7 a 12. Retomará su atención al público en el horario habitual, de 7 a 17, el martes 13.

IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior y la farmacia central permanecerán cerradas el lunes 12. Únicamente habrá auditoria médica online, en el horario de 8 a 18.

La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, en el horario de 9 a 14.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.