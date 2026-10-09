Sortearon 50 becas completas para una diplomatura en IA aplicada a la minería

Un total de 50 personas fueron seleccionadas mediante un sorteo para acceder a becas que cubren el 100% del costo de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Introducción al Análisis de Datos e Inteligencia Artificial Aplicados a la Minería, que estará a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

La directora General de Gestiones Gubernamentales, Griselda Grosso, explicó que el sorteo fue realizado por la Municipalidad de Salta, en el marco de un convenio con la universidad. Además de los titulares, se seleccionaron 25 suplentes, que podrán ser convocados si alguno de los beneficiarios no ocupa su lugar.

La diplomatura se desarrollará bajo una modalidad híbrida y estará dividida en tres módulos. La formación abordará el análisis y la interpretación de datos, Business Intelligence, Machine Learning e Inteligencia Artificial, herramientas que pueden utilizarse para procesar información, mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos productivos relacionados con la minería.

Uno de los aspectos de la capacitación es que no será necesario contar con experiencia previa en programación, estadística avanzada, ciencia de datos ni Inteligencia Artificial. Los contenidos partirán de conceptos fundamentales y avanzarán progresivamente hacia aplicaciones prácticas, por lo que podrán acceder personas que no tengan formación anterior en estas áreas.

Durante la cursada, los participantes podrán conocer cómo se utilizan estas tecnologías para analizar información y generar datos útiles para la gestión de actividades vinculadas al sector minero.

La formación se enmarca en un contexto de desarrollo de la minería en el norte argentino, donde la incorporación de tecnologías digitales plantea nuevas necesidades de capacitación. En particular, el manejo de grandes volúmenes de información y el uso de herramientas de análisis adquieren relevancia para distintas tareas relacionadas con la producción y la gestión.

En cuanto al origen de las becas, estas forman parte de un acuerdo entre la Municipalidad de Salta y la UNSa, establecido como contraprestación por las obras de refacción que la comuna realizó en la fachada del Museo de Ciencias Naturales.