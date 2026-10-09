“Ocurre más cerca de lo que pensamos”: alerta en Salta por violencia contra adultos mayores

La situación detectada este viernes en barrio Ceferino no es un hecho aislado. La secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban Zamar, aseguró por Aries que el organismo interviene ante “muchísimos casos de abandono y de muchos tipos de violencia”.

Entre las situaciones que llegan a la Secretaría mencionó violencia psicológica, física, abusos económicos y abandono, y advirtió que muchas veces el maltrato ocurre dentro del círculo más cercano de la persona mayor.

“Ocurre más cerca de lo que nosotros pensamos: en una mesa familiar, en una visita que nunca llega, en una necesidad que no es escuchada”, señaló Esteban.

La funcionaria pidió no naturalizar señales de abandono o maltrato y explicó que cualquier vecino puede dar aviso, sin necesidad de esperar a que la situación alcance un nivel extremo.

Para casos que no constituyan una emergencia inmediata, la Secretaría recibe denuncias y consultas mediante el 148, opción 2, desde donde se da intervención a un equipo técnico. También atienden consultas a través de las redes sociales y de manera presencial en 20 de Febrero 465.

En cambio, cuando exista riesgo inmediato para la integridad de la persona, la recomendación es comunicarse directamente con el 911 para solicitar intervención policial.

Esteban Zamar remarcó que el objetivo no es únicamente actuar una vez producido el abandono, sino también detectar antes las señales de violencia y fortalecer el buen trato hacia las personas mayores.