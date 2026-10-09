Riesgo moderado de incendios forestales en Capital, Tartagal y Orán

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este viernes 9 de octubre rige un nivel moderado de peligro de incendios forestales en Salta Capital, Tartagal y Orán.

El riesgo está asociado principalmente a la presencia de vegetación seca y vientos moderados, condiciones que pueden favorecer el inicio y la propagación del fuego.

Desde el organismo recomendaron no encender fogatas ni quemar residuos o pastizales, además de evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en zonas con vegetación.

También pidieron circular con precaución por caminos rurales y evitar sectores donde se observe humo. Ante la presencia de fuego, la indicación es alejarse del lugar y dar aviso inmediato a las autoridades.

El nivel informado corresponde a un riesgo potencial y no implica que existan incendios activos en las tres zonas mencionadas.