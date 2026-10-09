Vivía solo, rodeado de animales y en estado de abandono: fue trasladado al hospital

Un adulto mayor que se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad en barrio Ceferino fue trasladado este viernes a un hospital luego de una intervención conjunta de organismos provinciales.

En diálogo con Aries, la secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban Zamar, explicó que el caso tomó estado público durante las últimas horas y que, tras conocer la situación, se envió al domicilio un equipo integrado por trabajadora social y psicóloga.

También participaron SAMEC y la Policía de Salta. “Ya se hizo el informe social y la persona fue trasladada para ser internada y estabilizada”, indicó la funcionaria.

Uno de los principales obstáculos fue que el hombre no quería abandonar su vivienda por temor a dejar solos a sus animales. Esteban explicó que los organismos estatales no pueden retirar a una persona de su domicilio contra su voluntad sin la correspondiente intervención judicial.

La Secretaría articula ahora con el municipio para abordar tanto las condiciones de la vivienda como la situación de los animales. Una vez estabilizado el adulto mayor, se evaluará si puede regresar con acompañamiento familiar o si será necesario adoptar otra medida de protección.

“Los vecinos nos sentíamos impotentes”

Fabián, uno de los vecinos que venía asistiendo al hombre y que este viernes lo acompañó hasta el hospital, relató por Aries que la situación se había deteriorado al punto de que ya no podía sostenerse por sí mismo.

“Ya quedó en el hospital. Lo recibió el médico, las enfermeras; dicen que lo van a bañar, lo van a asear y van a hacer los estudios”, contó.

El vecino explicó que junto a otras personas del barrio intentaban ayudarlo con comida, café y alimento para sus perros, pero reconoció que la situación excedía ampliamente lo que podían resolver por sus propios medios.

“Nosotros los vecinos no tenemos cómo hacerlo, no tenemos las herramientas ni la manera de hacerlo”, expresó.

Fabián señaló además que el hombre tiene siete animales y que algunos vecinos ya habían colaborado anteriormente para castrarlos. La expectativa ahora es que, además de recuperar su salud, pueda aceptar una asistencia más sostenida.