Salta y Antofagasta buscan agilizar los controles en el Paso de Sico y mejorar la conexión vial

Este viernes, el gobernador Gustavo Sáenz y su par de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés mantuvieron un encuentro en el que se analizaron medidas para agilizar los controles fronterizos, mejorar la infraestructura vial y facilitar el intercambio comercial a través del Corredor Bioceánico de Capricornio.

Uno de los anuncios estuvo relacionado con la incorporación de equipamiento para el control fronterizo. Díaz Cortés confirmó que el Gobierno Regional de Antofagasta lleva adelante una licitación para adquirir escáneres destinados al Paso de Sico, con la intención de reducir los tiempos de los procedimientos y mejorar las condiciones de circulación.

“Ya hay una licitación que está haciendo el Gobierno Regional de Antofagasta para poder tener escáneres y para poder hacer el Paso de Sico de una manera mucho más integrada, mucho más rápida”, señaló el mandatario chileno, quien sostuvo que estas medidas también buscan brindar mayores garantías al transporte y a los turistas.

En ese contexto, Díaz Cortés consideró que la conexión entre ambas regiones atraviesa una etapa de avances en materia de infraestructura. “La Región de Antofagasta y la provincia de Salta están viviendo un momento histórico, porque, por fin, todos los sueños de integración, todos los sueños que aludían a este corredor bioceánico se están concretando”, expresó.

La reunión también permitió abordar las posibilidades de intercambio productivo entre ambas regiones, especialmente por el desarrollo de la minería. El gobernador chileno destacó que Antofagasta cuenta con una importante actividad vinculada a las exportaciones de cobre y litio, mientras que en Salta observa un crecimiento del sector que podría ampliar las oportunidades de integración económica.

Por su parte, el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio San Millán, aportó detalles sobre las obras viales previstas en territorio chileno. Según explicó, el Gobierno Regional de Antofagasta consiguió fondos por aproximadamente 600 millones de dólares para pavimentar la variante Sico–Baquedano, un trazado que actualmente se encuentra habilitado y que permite reducir en unos 200 kilómetros la distancia hacia Antofagasta.

La pavimentación de esta conexión permitiría mejorar las condiciones de circulación hacia los puertos del océano Pacífico, tanto para el transporte de cargas como para quienes utilizan el paso fronterizo.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno del control integrado en Sico. San Millán explicó que la Provincia realizó inversiones en infraestructura edilicia y mobiliario para posibilitar el regreso de los organismos de control chilenos, debido a que Argentina debe afrontar esos gastos de acuerdo con un tratado vigente.

Según indicó, el Gobierno nacional manifestó que no contaba con fondos para financiar esos trabajos, por lo que Salta decidió hacerse cargo de las inversiones necesarias. El funcionario señaló que ambas jurisdicciones continúan trabajando en la infraestructura fronteriza, independientemente de los recursos que pueda aportar la Nación.

En relación con las obras del lado argentino, San Millán también mencionó las gestiones de financiamiento mediante préstamos para intervenir en la ruta nacional 51, una de las principales vías de acceso al Paso de Sico desde territorio salteño.

Las medidas analizadas forman parte de la agenda del Corredor Bioceánico de Capricornio, que vincula a Argentina, Chile, Paraguay y Brasil y busca mejorar las conexiones logísticas y comerciales entre el interior de Sudamérica y los puertos del Pacífico.

Finalmente, Díaz Cortés invitó a Sáenz a participar del 8° Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, que se realizará en Antofagasta del 23 al 26 de noviembre. El encuentro permitirá continuar las conversaciones sobre infraestructura, conectividad y desarrollo productivo entre los territorios que integran el corredor.