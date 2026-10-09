La Casa Rosada confía en que el fallo por Tierras frene la ofensiva opositora contra el DNU 70

El Gobierno recibió como un alivio político el último fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y ahora confía en que la oposición no consiga el quórum necesario para rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada consideran que la restitución provisoria de las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros debilita uno de los principales argumentos que impulsaron la convocatoria a una sesión especial contra el decreto de Javier Milei.

La resolución suspendió los efectos del artículo 154 del DNU, que había derogado la Ley 26.737, hasta que la Justicia federal de Bariloche analice la legitimación de los demandantes y el pedido de una medida cautelar. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, por lo que el conflicto sigue abierto. En el oficialismo interpretan que este escenario permite trasladar la discusión al ámbito judicial y reducir la presión parlamentaria sobre el decreto.

Frente a este nuevo panorama, el Ejecutivo también evalúa dejar en suspenso cualquier iniciativa para modificar nuevamente el régimen de tierras rurales. La Casa Rosada analizaba reincorporar restricciones dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero ahora gana terreno la postura de no reabrir el debate mientras siga judicializado. En el Gobierno reconocen que la eliminación de esos límites generó resistencias políticas y que insistir con el tema podría complicar las negociaciones con los bloques dialoguistas.

La estrategia oficial apunta a concentrar los esfuerzos legislativos en otras iniciativas, entre ellas los proyectos vinculados con Malvinas, Discapacidad y endeudamiento familiar, además de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. El objetivo es evitar nuevos frentes de conflicto y preservar los acuerdos necesarios para avanzar con la agenda del Presidente. Por ahora, la apuesta de la Casa Rosada es que el fallo de la Corte reduzca las posibilidades de una ofensiva opositora contra el DNU, aunque el resultado dependerá de las negociaciones parlamentarias de los próximos días.

(Con información de TN)