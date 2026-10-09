Grabois cruzó a Pettovello por la protesta universitaria: “Cumplí con la ley”

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois protagonizó un nuevo enfrentamiento con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de que el Gobierno nacional anunciara que impulsará denuncias penales por la protesta estudiantil realizada en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

El dirigente social calificó a la funcionaria como “fanática de los desacatamientos judiciales” y cuestionó que el Ejecutivo avance judicialmente contra los manifestantes mientras continúa la disputa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de su cuenta de X, Grabois defendió la movilización y sostuvo que los estudiantes reclamaban por la situación presupuestaria de las universidades públicas. Además, le exigió directamente a Pettovello que cumpla con la legislación vigente.

La protesta que desató el enfrentamiento

El conflicto se originó el miércoles 7 de octubre, cuando cientos de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación se produjo después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la norma.

Entre los reclamos también figuraron aumentos de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo y mayores recursos para comedores y residencias universitarias, además de políticas de salud mental.

Los manifestantes mantuvieron una reunión con autoridades educativas nacionales, pero denunciaron que no recibieron respuestas satisfactorias. Posteriormente, la Policía Federal intervino para desalojar el edificio, en medio de empujones y forcejeos.

Pettovello anunció denuncias penales

Tras los incidentes, el Ministerio de Capital Humano calificó lo ocurrido como una toma violenta y denunció presuntos daños al patrimonio histórico del edificio.

La cartera anunció que presentará una denuncia judicial para investigar las responsabilidades de los participantes. La medida apunta contra cuatro militantes y dirigentes políticos, entre ellos el diputado nacional Itai Hagman, integrante del espacio político de Grabois.

Pettovello también difundió imágenes del procedimiento policial acompañadas por la expresión “Por la fuerza, nada” y defendió la necesidad de garantizar que las protestas se desarrollen dentro del marco legal.

El anuncio provocó la reacción de Grabois, quien acusó al Gobierno de perseguir judicialmente a quienes reclaman por el financiamiento universitario, mientras exige que se aplique la ley.

El cruce profundizó la confrontación entre el oficialismo y sectores de la oposición por el presupuesto universitario, en un escenario marcado por las decisiones judiciales sobre la aplicación de la normativa y la continuidad de los reclamos estudiantiles.