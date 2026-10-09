Kicillof mira al 2027: su ministro de Trabajo criticó a Milei y habló de una construcción federal

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, cuestionó duramente la política económica y laboral del Gobierno de Javier Milei y defendió el proyecto político que impulsa el gobernador Axel Kicillof con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante una entrevista en Aries, en el marco de su visita a Salta, el funcionario advirtió sobre el deterioro de la actividad productiva y aseguró que en territorio bonaerense cerraron ocho mil pequeñas y medianas empresas y se perdieron 200 mil puestos de trabajo.

“Estamos en un proceso de industricidio que va derecho a colapsar”, afirmó Correa, quien responsabilizó a las políticas nacionales por la caída de la actividad industrial y las dificultades para sostener el empleo.

El ministro cuestionó especialmente la reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional, a la que definió como una “pseudo-modernización”, y rechazó que la flexibilización de las condiciones laborales represente una solución para generar puestos de trabajo.

También apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley Bases, al sostener que las medidas anunciadas por el Gobierno no produjeron los resultados laborales prometidos.

“En Buenos Aires no se despidió ni un solo trabajador”

Correa defendió la política laboral de la administración bonaerense y buscó establecer diferencias con el Gobierno nacional.

“En la provincia de Buenos Aires no se despidió ni un solo trabajador ni una sola trabajadora”, aseguró, en referencia a las decisiones adoptadas por la gestión de Kicillof.

Además, destacó que la Provincia mantiene abiertas las negociaciones paritarias, mientras cuestionó la política salarial aplicada por la Nación.

Según explicó, Kicillof se opuso a la reforma laboral porque considera que el desarrollo productivo debe estar acompañado por la protección de los derechos de los trabajadores.

La candidatura de Kicillof y las internas del peronismo

Consultado sobre la construcción de una alternativa política para 2027, Correa sostuvo que el espacio del gobernador bonaerense busca recuperar una propuesta federal y ampliar su presencia territorial.

Respecto de las divisiones dentro del peronismo, consideró que las disputas internas deben quedar relegadas frente a las necesidades económicas de la población.

“Las cuestiones internas son secundarias”, expresó.

El ministro fue más contundente al referirse al liderazgo de Kicillof: “Para mí ya se acabó la interna”, sostuvo, y fundamentó su posición en el respaldo electoral que recibió el gobernador bonaerense.

Correa señaló que el espacio Movimiento Derecho al Futuro busca construir una propuesta centrada en el empleo, los salarios, la educación y el acceso a la salud.

¿Sáenz podría acercarse a Kicillof?

Durante la entrevista también fue consultado por la posibilidad de que el gobernador salteño Gustavo Sáenz acompañe una eventual candidatura presidencial de Kicillof, especialmente después de la participación del vicegobernador Antonio Marocco en actividades políticas vinculadas con el mandatario bonaerense.

Correa evitó confirmar cualquier acercamiento o negociación con el Gobierno salteño.

“Estamos en un año y en un proceso de construcción”, respondió, y explicó que el objetivo es desarrollar una propuesta “federal, horizontal y colectiva”, con participación de dirigentes de distintas provincias.

En ese marco, el ministro destacó su presencia en Salta y la recorrida que realizan funcionarios bonaerenses por distintas regiones del país.

Su agenda local incluyó una reunión con representantes sindicales en el Sindicato de Cerveceros, junto a dirigentes de la CGT.

Correa insistió en que el armado político debe trascender a la provincia de Buenos Aires y reconoció la necesidad de superar el centralismo para construir una alternativa nacional hacia 2027.