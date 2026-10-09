Ravier defendió el modelo de Milei y advirtió que el kirchnerismo busca frenarlo

El vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó al kirchnerismo y aseguró que la oposición intenta desarticular el programa económico de Javier Milei, aunque consideró que el nuevo escenario político y parlamentario dificulta esa posibilidad.

“El kirchnerismo quiere romper el modelo”, afirmó el funcionario durante una entrevista con Infobae, en la que sostuvo que ese objetivo no prosperará porque, según su interpretación, el electorado ya optó por un rumbo diferente.

Ravier puso el foco en el DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica del Gobierno nacional, y advirtió sobre las consecuencias que tendría su eventual derogación.

Según explicó, el decreto permitió modificar o eliminar numerosas regulaciones, entre ellas la Ley de Alquileres, y constituye una pieza importante del programa oficialista.

El vocero sostuvo que La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados nacionales, además de legisladores propios en el Senado y el respaldo de sectores aliados. También destacó el diálogo con los gobernadores como un factor relevante para sostener la agenda de reformas.

Universidades y discapacidad, otros frentes de conflicto

Ravier también defendió la posición del Ejecutivo frente a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es objeto de una disputa judicial.

El funcionario consideró que detrás del conflicto existe un intento de la oposición de comprometer el equilibrio fiscal y justificó la decisión del Gobierno de recurrir a la Justicia.

“Acá hay un problema fiscal serio, hay un intento político de la oposición de romper el equilibrio fiscal”, sostuvo.

Además, rechazó que la continuidad de las presentaciones judiciales implique, por sí misma, un incumplimiento de la legislación vigente.

En materia de discapacidad, acusó al kirchnerismo de haber utilizado políticamente las pensiones no contributivas. Reconoció dificultades en el proceso de auditorías, aunque aseguró que las personas que cumplan los requisitos conservarán sus prestaciones.

Críticas a Kicillof y respaldo al rumbo económico

El vocero también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien identificó con una concepción económica opuesta a la que impulsa Milei.

Ravier recordó que fue alumno del actual mandatario provincial durante sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y cuestionó sus posiciones sobre la propiedad privada, el mercado y la intervención estatal.

En ese contexto, defendió el rumbo económico del Gobierno y vinculó la continuidad de las reformas con la composición actual del Congreso y los acuerdos políticos que pueda construir el oficialismo.

El funcionario también destacó la participación de gobernadores en Argentina Week, realizada en París, como una señal de acercamiento político para promover inversiones.

De cara a las elecciones de 2027, Ravier planteó que la principal disputa estará centrada en la continuidad de las reformas económicas y en la capacidad de la oposición para revertirlas desde el Congreso.