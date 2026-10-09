Marocco destacó su vínculo con Kicillof y respaldó su llamado a fortalecer el peronismo

Antonio Marocco y Axel Kicillof Prensa -

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, destacó su relación con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y expresó su coincidencia con la necesidad de fortalecer al peronismo como espacio político de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante una entrevista con Aries, Marocco fue consultado sobre las versiones que lo vinculan con la organización de un espacio político de Kicillof en Salta. Aunque negó desempeñar ese papel, dejó en claro el reconocimiento que mantiene hacia el mandatario bonaerense.

“Tengo un gran respeto por el gobernador de Buenos Aires. He conversado muchas veces con él en distintas circunstancias”, expresó.

También destacó su vínculo con la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, con quien comparte años de trabajo institucional a través del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina.

Una coincidencia sobre el futuro del peronismo

Marocco recuperó especialmente una definición política de Kicillof que considera importante para el futuro del justicialismo.

“Los peronistas nos debemos ocupar del peronismo”, señaló, al recordar una expresión del gobernador bonaerense que, según explicó, volvió a escuchar recientemente.

El vicegobernador salteño manifestó su acuerdo con ese planteo y sostuvo que el movimiento debe recuperar su capacidad de organización sin perder su histórica vocación de construir alianzas.

“Con nuestra vocación frentista que tuvimos, también tenemos que ver qué van a ser nuestros siempre aliados, ayudarlos. Bienvenido el que quiera sumarse a este espacio, y elijamos el mejor”, afirmó.

Sus palabras ponen el acento en la necesidad de reconstruir una propuesta política amplia, capaz de reunir a distintos sectores del peronismo y a sus aliados.

Respeto por la voluntad popular

Marocco también reflexionó sobre la situación política nacional y reivindicó la vigencia histórica del movimiento justicialista.

Recordó que el antiperonismo existe desde los tiempos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, y consideró que la sociedad debe evaluar las distintas experiencias de gobierno.

“La gente debe sacar conclusiones, como cuándo se vive mejor, con peronismo o sin peronismo”, manifestó.

Al mismo tiempo, remarcó la importancia del respeto a las instituciones democráticas y a la voluntad popular expresada en las urnas.

“Hoy hay que respetar lo que decidió el pueblo argentino, eligió al presidente que tenemos. Eso hay que respetarlo a rajatabla”, aseguró.

De esta manera, el vicegobernador salteño combinó su reconocimiento a Kicillof con una reivindicación de la identidad peronista y la necesidad de construir acuerdos políticos.

Aunque no confirmó su participación en un armado electoral del gobernador bonaerense en Salta, dejó expresadas sus coincidencias con uno de los principales planteos de Kicillof sobre el futuro del justicialismo.