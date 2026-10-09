Milei y Bullrich se reunieron en Olivos para descomprimir la tensión interna en La Libertad Avanza

Javier Milei y Patricia Bullrich mantuvieron este viernes un encuentro privado en la Quinta de Olivos, en medio de las tensiones que se acumularon durante las últimas semanas dentro del oficialismo. La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta confirmó la reunión a través de sus redes sociales, donde aseguró que mantuvo una «conversación profunda» con el mandatario y que abordaron «todo lo que vengo planteando, con total sinceridad».

El encuentro se produjo luego de una serie de declaraciones en las que Bullrich expresó diferencias con decisiones de la propia administración libertaria. Entre los principales puntos de fricción aparecen el debate por la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y las discusiones en torno al Presupuesto 2027, particularmente por los recortes vinculados con Discapacidad.

Por su parte, Milei también se refirió a la reunión en Instagram, donde publicó una fotografía junto a la senadora y describió la cita como un «desayuno de trabajo» para conversar «de todos los temas a fondo». Con el mensaje «MAGA», el Presidente acompañó una publicación que buscó mostrar el encuentro como una instancia de diálogo directo entre dos figuras centrales del oficialismo, aunque no se difundieron detalles sobre eventuales acuerdos.

La reunión abre una instancia para encauzar las diferencias entre ambos dirigentes, en un contexto en el que las posiciones públicas de Bullrich habían generado interrogantes sobre la cohesión interna del espacio. Por ahora, no trascendieron definiciones concretas surgidas de la conversación, por lo que el alcance político del acercamiento dependerá de cómo evolucionen las próximas discusiones legislativas y las decisiones del Gobierno.

(Con información de Cronista)