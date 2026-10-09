Milei estrenará una versión remasterizada de su recital: “El show que dio vuelta una elección”

El presidente Javier Milei anunció que estrenará una versión remasterizada del recital que protagonizó el 6 de octubre de 2025 en el Movistar Arena, durante la presentación de su libro La construcción del milagro, en plena campaña para las elecciones legislativas.

La nueva edición del espectáculo se podrá ver el martes 13 de octubre, a las 20, a través del canal de YouTube Milei_Media, según anticipó el mandatario mediante una publicación en su cuenta de X.

“Se viene la versión remaster de una noche histórica. Viva la libertad, carajo”, escribió Milei junto a un video promocional que recupera imágenes del estadio y de su presentación musical.

El adelanto define aquella jornada como “un evento político único en la historia” y la presenta como “el recital que dio vuelta una elección”, una interpretación que el propio espacio oficialista realiza sobre el impacto político del espectáculo.

Más cámaras y material inédito

La nueva versión promete incorporar imágenes registradas desde diferentes cámaras y material que no fue difundido durante la transmisión original.

El recital tuvo lugar apenas veinte días antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, cuando La Libertad Avanza buscaba recuperar protagonismo político después de la derrota sufrida en los comicios provinciales de Buenos Aires.

Durante aquella presentación, Milei combinó la promoción de su libro con un espectáculo musical junto a La Banda Presidencial, integrada por figuras vinculadas a su espacio político.

El Presidente volvió a interpretar canciones ante sus seguidores, entre ellas “Panic Show”, de La Renga, tema que convirtió en una de las marcas de sus campañas electorales.

Un recital convertido en símbolo electoral

La promoción del nuevo lanzamiento busca asociar aquella presentación con la recuperación electoral del oficialismo en octubre de 2025.

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza había perdido las elecciones provinciales de septiembre frente a Fuerza Patria. Sin embargo, en los comicios legislativos nacionales de octubre logró imponerse por un margen estrecho.

El material promocional presenta ese cambio de resultado como una consecuencia del espectáculo, aunque no existe evidencia que permita atribuir al recital, por sí solo, el resultado electoral.

Con el reestreno, Milei volverá a difundir una de sus apariciones más particulares como Presidente, en la que combinó música, militancia y campaña política.