El partido que hizo eterno a Maradona llega a la Feria del Libro de Salta

La Feria del Libro de Salta tendrá este viernes una propuesta especial para los amantes del fútbol y de la historia argentina. El periodista y escritor Andrés Burgo llegará a la ciudad con la película basada en su libro Argentina-Inglaterra, El Partido, dedicado al encuentro del 22 de junio de 1986, cuando Diego Maradona marcó dos de los goles más recordados de los mundiales.

En diálogo con Aries, Burgo confirmó que llevará la película para compartirla con el público salteño durante la jornada y participar posteriormente de una charla en el marco de la Feria del Libro.

"Yo llevo la peli. Llevo la película, así que la vamos a ver esta noche ahí. Salta, nada, es un planazo", expresó el escritor, quien invitó al público a participar de la actividad.

La actividad será a las 20 en el anfiteatro de la Usina Cultural.

"Es un regalo de la vida"

Burgo contó que la adaptación cinematográfica lo emocionó especialmente porque representa una nueva dimensión para su trabajo como escritor.

Los realizadores adquirieron los derechos de su libro y desarrollaron la película sin su participación directa. Lejos de cuestionar el resultado, destacó el trabajo realizado y lo comparó con Héroes, el recordado documental sobre el Mundial de México 1986.

"Es muy raro escribir un libro y que después encima lo hagan película y la película esté buenísima", señaló.

Para el periodista, la experiencia constituye "un regalo de la vida", especialmente por la vigencia que conserva aquel enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

Maradona, Malvinas y un partido que trascendió el fútbol

El escritor explicó que su libro reconstruye los acontecimientos del 22 de junio de 1986, cuando Argentina derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en los cuartos de final del Mundial de México.

Burgo sostuvo que aquel encuentro estuvo atravesado por el contexto histórico de la Guerra de Malvinas, ocurrida apenas cuatro años antes, cuando los excombatientes todavía enfrentaban situaciones de marginación social.

En ese escenario, los dos goles de Diego Maradona adquirieron una dimensión que superó ampliamente el resultado deportivo.

"Y ese día, el 22 de junio de 1986, ocurre como un milagro futbolístico, ¿no? Que es como la canonización de Maradona", describió.

¿Habrá otro Argentina-Inglaterra?

Durante la entrevista surgió la posibilidad de que Burgo escriba una nueva historia sobre otro enfrentamiento entre ambas selecciones.

El periodista no descartó la idea, aunque aclaró que todavía no tiene una definición.

"Es posible que sí. No lo tengo tan claro", respondió, al señalar que el encuentro de 1986 reunió circunstancias históricas y deportivas muy difíciles de repetir.

La presencia del escritor en la Feria del Libro permitirá recuperar aquella historia desde el cine, la literatura y la memoria futbolística argentina.