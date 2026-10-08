La Kipi llega a Vaqueros con humor sobre las terapias alternativas y la vida moderna

La humorista salteña La Kipi visitó los estudios de Aries y adelantó sus próximas presentaciones de stand up en Vaqueros y Salta Capital. Con su particular estilo, anticipó que este sábado 10 de octubre, a las 20 horas, se presentará en La Totora, con un espectáculo en el que combina experiencias personales, humor y una mirada irónica sobre las nuevas tendencias de bienestar.

El show, titulado “Conciencia Cómica”, aborda las terapias alternativas, las constelaciones familiares y la búsqueda permanente de bienestar emocional. “Yo creo que estamos todos como en una búsqueda por sanar, por estar mejor, por soltar”, comentó durante la entrevista. A partir de sus propias experiencias, la comediante construye situaciones absurdas que transforman esas búsquedas personales en material humorístico.

Tres funciones para octubre

La agenda continuará el domingo 11 de octubre, a las 21 horas, con una presentación en Click, ubicado en avenida del Bicentenario 372, donde compartirá escenario con Nau López, comediante e influencer formado en sus talleres de stand up.

La tercera fecha será el sábado 17 de octubre, también a las 21 horas en Click, con una propuesta especial en la víspera del Día de la Madre. La Kipi invitó al público a compartir una noche de humor en familia, especialmente con madres y abuelas.

Durante la entrevista también se refirió al crecimiento del stand up en Salta y a su trabajo como formadora de nuevos talentos. “Me interesa a mí que el género crezca”, expresó, al explicar que busca acompañar a otros comediantes en sus primeras presentaciones y fortalecer el desarrollo de esta actividad artística en la provincia.

Quienes quieran conocer más detalles sobre las funciones y las entradas pueden consultar las redes sociales de la artista, en Instagram @lakipi, o contactarla a través de Facebook.