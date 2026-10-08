Feria del Libro de Salta: 242 actividades, 50 stands y autores de toda la región

La Feria del Libro de Salta abrió sus puertas este jueves en la Usina Cultural con una agenda que reunirá 242 actividades durante cinco días, además de 50 stands y la participación de representantes de 15 municipios de la provincia.

En diálogo con N&N por Aries, el secretario de Cultura, Diego Ashur Mas, destacó que gran parte de la oferta estará dedicada a la producción literaria salteña, aunque también habrá invitados de otras provincias y de países vecinos. “Hay gente de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y gente de Paraguay y Bolivia. La verdad, una fiesta de la literatura”, señaló.

La programación incluye 140 presentaciones de libros, música en vivo, proyecciones de películas, obras de teatro y espacios destinados especialmente a niños y jóvenes. Durante jueves y viernes, la feria funcionará de 9 a 21, mientras que el fin de semana y el lunes feriado abrirá de 10 a 22.

Entre los invitados anunciados aparecen Fernando Duclós, Cynthia Ottaviano, Roberto Caballero, Alan Daicz, Narda Lepes, Tomás Balmaceda, Lucrecia Martel y Julia Lazo, además de numerosos escritores y artistas locales.

También habrá un “firmódromo” para que los lectores puedan encontrarse con autores, beneficios para la compra de libros mediante Banco Macro y vouchers destinados a bibliotecas populares para adquirir literatura salteña. Las editoriales locales, además, ofrecerán descuentos especiales para ampliar la llegada de esas obras a barrios y municipios.

Ashur Mas destacó además la participación de escuelas durante las primeras jornadas: “La voluntad cuando armamos la feria fue pensar en el sistema educativo”, explicó, y remarcó que desde las primeras horas ya había contingentes de estudiantes recorriendo las actividades.