Feria del Libro 2026: con prólogo de Cristina Kirchner, llega a Salta “Proscripta y sublevada”

El periodista y escritor Roberto Caballero llegará este viernes a Salta para presentar “Proscripta y sublevada”, el libro que escribió junto a Cynthia Ottaviano y que recorre episodios de proscripción, resistencia política y movilización popular a lo largo de la historia argentina.

La presentación será este viernes 9 de octubre a las 19, en el SUM de la Usina Cultural, España y Juramento, en el marco de la XVI Feria del Libro de Salta 2026, con entrada libre y gratuita. La obra fue publicada por Editorial Terramar y cuenta con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Aries, Caballero explicó que el libro reúne diez crónicas vinculadas con episodios de proscripción o sublevación. Aunque rastrea antecedentes hasta José de San Martín e Hipólito Yrigoyen, señaló que el eje principal comienza en 1955, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. “La proscripción ha estado muy presente en la historia argentina”, sostuvo.

Uno de los episodios recuperados es la resistencia de Villa Manuelita, en las afueras de Rosario, donde trabajadores ferroviarios, portuarios y de un frigorífico se organizaron contra el golpe de 1955. Caballero la describió como “una de las páginas más bellas de la historia del peronismo” y recordó una consigna de aquella resistencia: “Los yanquis, los rusos, las grandes potencias reconocen a la Libertadora. Villa Manuelita no”.

El periodista sostuvo que la exclusión política también tuvo consecuencias económicas y culturales. Según la interpretación desarrollada en el libro, la Argentina atravesó desde 1955 un proceso de deterioro industrial acompañado por censura, persecuciones y restricciones políticas. “Hay muchos elementos del pasado que están en el presente, así como hay muchos elementos del presente que se explican por el pasado”, resumió.

Consultado específicamente sobre Cristina Fernández de Kirchner, Caballero fue categórico: “Sí, por supuesto”, respondió cuando le preguntaron si considera que está proscripta. Argumentó que el punto central es la inhabilitación para ocupar cargos públicos y sostuvo que, a su criterio, “a Cristina la sacan de juego, la sacan de la cancha”.